’Woede om extra belasting oude diesel’

De cijfers: Vermogen 80 Kw (ca 107 pk), gewicht 1680 kg, brandstofverbruik 1 ltr op 10 km, motorrijtuigenbelasting (mrb): 1524 Euro/jaar. Bij een jaarkilometrage van ca. 6000 km betekent dat een jaarlijks dieselbrandstofverbruik van 600 liter. Ofwel, bij normaal gebruik ca 6 liter/uur. Een kleine verbruiker derhalve, maar wel geregistreerd, en daarom direct aan te pakken.

Een kleine verbruiker vergeleken met de luchtvaart (verbruik B737-800: 2400 ltr/uur en B747 Jumbo ca 12.500 ltr/uur) en met de scheepvaart (klein schip ca 500 ltr/uur en het grootste containerschip ca. 12.500 ltr/uur). Dat zijn nog eens getallen!

Dat ik belasting moet betalen vind ik terecht, want ik vervuil en ik maak gebruik van de weg. Bovendien draag ik het milieu een goed hart toe. Wat ik echter ronduit discriminerend vind, is dat ik extra moet gaan betalen omdat ik geregistreerd ben. Alle niet-geregistreerden (geen kenteken) ontspringen de dans, evenals de hele ’groten’ zoals reders van scheep- en luchtvaart en zware industrie (met inbegrip van bruinkoolcentrales vlak over de Duitse grens). Zij zijn een maatje te groot voor onze leiders en dus schijnbaar onaantastbaar.

Ik vind deze maatregel dan ook een staaltje van laffe willekeur.

Rob Weetink, De Rijp

