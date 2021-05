Brief 1: ’Dankzij Ajax nog langer in de ellende’

Het ware beter geweest als directie en trainer de spelers meteen naar binnen had geloodst buiten het zicht van de fans, dan waren ze wel afgedropen. Maar nee hoor, het publiek ook nog eens opstoken. Dank Ajax! Mede door jullie zitten we nog langer in de ellende. Volkomen onverantwoordelijk gedrag van deze club die hun feestje boven de gezondheid van anderen plaatst.

Nu hebben we in één week drie spreadevents gehad. En maar klagen dat er geen versoepelingen komen. De burger heeft het zelf in de hand! En bedankt feestvierders over twee weken zullen we het weten. Maar niet gaan klagen dat het allemaal zo lang duurt.

I. Zingel

