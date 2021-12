’Russen hebben reden tot wantrouwen’

Drie keer zijn de Russen aangevallen door een Europees land. De eerste keer trokken troepen van Napoleon naar Rusland, dat is al lang geleden. Maar nog niet zo lang geleden tijdens de Eerste Wereldoorlog vocht Duitsland tegen Rusland. En in 1941 trokken Duitse tropen op naar Rusland; operatie Barbarossa ging van start met honderdduizenden doden tot gevolg.

Ook dankzij de Russen zijn we bevrijd. Ik was negen jaar oud toen de Russen mee gingen doen in WO II en ik weet nog hoe opgelucht we toen waren.

W. Van Trotsenburg- Muijrers (historicus)