’Van Bommel schiet tekort’

Duidelijk is geworden dat hij onvoldoende capaciteiten heeft. In het begin is hij door zijn schoonvader Bert van Marwijk in het zadel gezet. Toen deze zich geleidelijk aan terugtrok, werd het verval van de resultaten van PSV.

Leerschool

Alleen de stoere taal, bluf en gebrek aan zelfkennis heeft van Bommel enige tijd overeind gehouden. Maar daaraan is terecht nu een eind gekomen. Een andere topclub is voor hem de komende tijd te hoog gegrepen. Een goede leerschool ligt meer voor de hand.

J. Beaudoin

