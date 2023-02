’Ongezonde voeding niet goedkoper’

Dat is op een bepaald moment de wereld in gebracht en iedereen praat elkaar na. Niet alleen een ‘kapsalon’ of een patatje is niet meer te betalen, ook het ‘ongezonde’ (fabrieks)voedsel in de supermarkten is niet bepaald goedkoop. Daarentegen kosten een kooltje, prei, etc. en een aardappeltje heel weinig. Vlees is ook betaalbaar en hoeft niet elke dag op tafel te komen. Voorgesneden en verpakte groente kopen is niet nodig. Er is niks mis met een snijplank en een mes.

Ben v.d. Hoff, Voorschoten