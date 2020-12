Uitslag Stelling: Reizigers willen geld terug

Een voorstander licht toe: „Zo’n voucherbank is bitter noodzakelijk. Het direct terugbetalen van betaalde reissommen aan alle reizigers is onmogelijk. Als dit zou moeten is de reisbranche morgen failliet, met alle gevolgen van dien.” Sommigen plaatsen een kanttekening: „Deze bank moet wel zijn uitgaven terugkrijgen van toekomstige boekingen en niet uit door ons allemaal bijeengebrachte belastinggeld.”

Anderen vinden dat voorwaarden gesteld moeten worden aan de vouchers die worden uitbetaald. „Mensen die voor maart hun vakantie al hadden geboekt, die moeten hun geld in ieder geval krijgen”, meent iemand. „Maar reizigers die de afgelopen maanden vakanties hebben geboekt, wisten dat de kans groot was dat de reis niet kon doorgaan en zouden geen cent terug moeten krijgen.”

Een derde van de stellingdeelnemers vindt een voucherbank geen goede zaak. „Misschien klinkt het hard, maar dit heet ondernemersrisico”, luidt een reactie. Een andere: „Uitstel van betaling voor velen. Begin er niet aan.” Een respondent denkt dat de reisbranche de voucherbank zal gebruiken voor het schadeloos stellen van reizigers, „en vervolgens zullen er talrijke reisorganisaties failliet gaan om de lening niet terug te hoeven/kunnen betalen.”

Ruim de helft van de respondenten heeft het afgelopen jaar een vakantie moeten annuleren. De meesten van hen kregen een voucher, 14 procent kreeg geld terug. Sommigen kregen noch het een, noch het ander. „Onze reis in juni ging niet door vanwege corona, geboekt bij Ryanair in januari. Formulier ingevuld maar nooit meer wat gehoord”, klaagt iemand. Een ander wacht al acht maanden: „Mijn terugreis uit Indonesië werd in april geannuleerd door de vliegmaatschappij. Nog steeds geen voucher of geld.”

De overgrote meerderheid vindt dat er voortaan geen tegoedbonnen meer gegeven moeten worden als een reis niet kan doorgaan, maar dat ze gelijk moeten omboeken of geld moeten teruggeven. „Een goed bedrijf zorgt dat het voldoende reservekapitaal heeft.”

Volgens de ANVR wordt er voor volgend jaar al volop geboekt voor reisjes vanaf april. De meeste respondenten (46%) wachten het liever eerst nog even af en een op de drie is helemaal (nog) niet van plan om in 2021 op vakantie te gaan. De meerderheid verwacht niet dat de vakantielanden in het voorjaar al code geel of groen hebben gekregen.

Desondanks denkt twee derde dat de reisbranche er na corona wel weer bovenop zal komen. „Binnenkort zijn vaccins beschikbaar en let maar op: zodra veel mensen gevaccineerd zijn, begint het hele reisgebeuren weer op gang te komen.” Een aantal respondenten merkt daarbij op dat reizen wel drastisch moet veranderen. „Geen bizar goedkope reisjes meer, maar reële prijzen. Vliegen wordt een luxe, met de trein als behoorlijk alternatief. Een ’weekje Bali’ moet flink worden beperkt.” Een medestander valt bij: „Reizigers zullen zelf ook meer moeten gaan betalen. En het idee dat bij veel Nederlanders bestaat dat zij ieder jaar minstens twee keer met het vliegtuig op vakantie moeten, dat kan gewoon niet meer.”