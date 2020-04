Uitslag stelling: ’Volhouden is essentieel’

Tot in ieder geval 28 april blijven scholen dicht, de horeca ook en we moeten 1,5 meter afstand blijven houden. Maar liefst 89 procent van de respondenten staat hier volledig achter. „We hebben geen keuze. Boven de rivieren loopt het aantal besmettingen nog steeds op”, zegt iemand. En: „Anders hebben eerdere maatregelen geen zin gehad. We moeten zo doorgaan. Dit virus is een sluipmoordenaar.” Men ziet strenge maatregelen als de enige veilige weg. „We weten immers nog te weinig van het virus”, klinkt het. „Afschuwelijk maar als de helft van Nederland overlijdt is dat veel erger, dus doorbijten en ons aan de regels houden”, stelt een ander.

De helft denkt zelfs dat verdere verlenging noodzakelijk is: „Nog meer verlengen anders ligt heel Nederland straks alsnog op de ic.” Kijk maar naar China, reageren velen. „Drie maanden, na de opkomst in Wuhan, is het virus pas op z’n retour. Het is hier écht niet over binnen anderhalve maand.” Men blijkt bereid dit nog lang door te zetten: „Voor gezonde mensen moet het niet uitmaken hoe lang het duurt. We moeten geen enkel risico nemen. Daarna kunnen we onze sociale contacten weer oppakken en de onbelangrijke dingen weer belangrijk vinden.”

Rutte wil geen verdere verboden opleggen en vindt dat mensen hun eigen verantwoordelijkheid moeten nemen, maar het vertrouwen in de medeburgers is niet optimaal. „We moeten nog zien wat mensen doen bij echt mooi weer. Er blijft altijd een groep die zich onoverwinnelijk gedraagt. Deze mensen moeten beboet worden.” De premier riep ook op om geen plannen te maken voor de meivakantie. Veel stemmers vrezen dat dit niet lukt: „Nederlanders zullen dit aan hun laars zullen lappen.” „Als iedereen zich aan de maatregelen zou houden zou je veel meer open kunnen laten, gedraag je”, roept een ander op.

Volgens ongeveer een kwart heeft allemaal lang genoeg geduurd en kunnen bepaalde zaken, best open als ze zich strikt aan de afstands- en hygiëneregels houden. „Langere sluiting van horeca, winkels en bedrijven is funest voor de economie. Er zal toch een opening moeten komen. We kunnen niet blijven wegkruipen”, vindt een stemmer. „Horeca zou best weer open kunnen met met 1,5 meter afstand, strikt handen wassen, etc. Kinderen zouden naar school moeten kunnen mits zij niet verkouden zijn. En ze moeten handen wassen voor het betreden van het schoolplein, waarbij ook contact met ouders wordt vermeden”.

We krijgen het virus toch niet onder controle, denkt een groep. „We willen alleen tijd winnen waardoor de economie te lang schade oploopt.” Deze minderheid pleit voor een andere aanpak en ziet massaal testen en het isoleren van de kwetsbare groepen als de manier om terug te gaan naar een enigszins normale samenleving. „Dit virus blijft. Dus bij besmetting in quarantaine. Ouderen binnenhouden lijkt me beter dan een heel land plat leggen.” Inderdaad de boel omdraaien , voegt iemand toe. „De kwetsbaren in quarantaine. De rest weer laten werken om economische schade te beperken.”