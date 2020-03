Uitslag stelling: ’Second Love relatiebreker’

Het fenomeen is bekend bij de respondenten. Driekwart van hen heeft de reclame van de website wel eens gezien. Een meerderheid denkt dat voorbijgangers aanstoot kunnen nemen van het propageren van buitenechtelijke seks. Een van de deelnemers vindt dat bandeloosheid de samenleving regeert: ,,Je ziet het ook op tv. GTST promoot dit gedrag bijvoorbeeld ook. Dit kan jonge kinderen heel onzeker maken.”

Met name in gemeenten waarin ChristenUnie en SGP sterk zijn vertegenwoordigd, zijn de posters onderwerp van discussie geweest. De meesten denken dat het willen verbieden ervan een manier is voor deze partijen om zichzelf te profileren. Een van hen die zelf verklaart ’beslist geen SGP-fan’ te zijn, schrijft: ,,Hier neem ik mijn petje voor af. Ik hoop dat het CDA hierin ook snel gaat volgen.” Toch vindt een aantal stemmers dat de ban op het propageren van vreemdgaan niet per se iets te maken hoeft te hebben met religie. ,,Het gaat over gezond verstand en de trouw die je aan elkaar hebt gezworen.” Een ander: ,,Ik ben beslist geen stemmer op de SGP, maar morele waarden heb ik wel.”

Slechts een derde van de stemmers denkt dat Second Love een behoefte vervult van veel mensen. Twee derde vindt niet dat sluimerende verlangens naar seks buiten een relatie op deze wijze gestimuleerd moeten worden. Een even groot aantal respondenten denkt namelijk dat dit kan leiden tot meer gebroken huwelijken. Zo schrijft iemand: „De hele samenleving is ontwricht door gebroken huwelijken en vechtscheidingen. En die gebeuren vaak doordat er een ander in het spel is.” En een geestverwant valt bij: ,,Dit brengt ook allerlei kosten met zich mee voor de hele gemeenschap, voor rechtshulp, extra woonruimte en uitkeringen.”

Toch is er ook een aantal respondenten dat vindt dat de bemoeienis van de christelijke partijen met het privéleven van Nederlanders ’je reinste betutteling’ is. Anderen vinden dat het verbod op het ophangen van de posters een inbreuk maakt op de vrijheid van meningsuiting.

Reclames voor tabak en alcohol zijn al aan banden gelegd. De meesten vinden dat promotie voor lossere zeden moet worden aangepakt. Één van hen reageert: ,,Vreemdgaan is van alle tijden, maar je moet niet de kat op het spek binden.” En een ander heeft de slogan van de Sire reclame van weleer over drank iets aangepast: ,,Vreemdgaan maakt meer kapot dan je lief is.”

De eigenaar van Second Love schetst een beeld van de site als een plek waar de meeste gebruikers ongedwongen met elkaar chatten en flirten. Maar heel soms komt het tot een ‘live’ date. Driekwart van de respondenten denkt dat dat beeld niet klopt en Second Love veel minder onschuldig is dan het lijkt. ,,Als het allemaal zo onschuldig was, dan hadden we die site natuurlijk helemaal niet nodig. Die site verheerlijkt het vreemdgaan, alsof dit echt het tofste is wat je kunt doen.” En nog een tegenstander stelt: „ Deze site normaliseert het vreemdgaan. Met hiervoor inschrijven heb je een vooropgezet plan om je partner te belazeren.”