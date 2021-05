’Burger is ’melkkoe’ voor staat’

Als ouders sterven is een erfenis voor de kinderen en het is belachelijk dat dit extra belast wordt. Blijkbaar mogen kinderen er niet beter van worden, maar de schatkist wél. Hetzelfde geldt voor belasting over vakantiegeld en overwerkuren. En wat te denken van de rendementsheffing, belasting die je moet betalen naar aanleiding van verondersteld behaald rendement over vermogen. Maar de rentevergoeding bij banken is tegenwoordig bijna nihil. Deze belastingregels moeten nodig op de schop. Mag de burger nu eindelijk eens gerechtigheid krijgen of is deze slechts een ’melkkoe’?

P. van Neck, Rotterdam