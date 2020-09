En toen ging mijn kruiwagenband stuk en kocht ik in een opwelling een hele nieuwe kruiwagen. Dat ik hem voor geen meter in mijn autootje kreeg, maakte mijn humeur er niet beter op. „Waar woon je? Ik rij wel even achter je aan en breng hem bij je thuis”, zei de man van Karwei, die mij zag stuntelen. Superservice!

Alexandra Grol, Valkenswaard

