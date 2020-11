’Alert zijn op fraude’

In het programma Kassa werd uitgebreid aandacht geschonken aan dit onderwerp met veel gedupeerde klanten. Wat echter opvalt is dat mensen in dergelijke situaties, ondanks herhaalde waarschuwingen, toch gewoon vaak grote bedragen overmaken zonder enige vorm van controle van hun kant.

Hoe vaak is er niet gewaarschuwd dat de bank je nooit telefonisch zal benaderen voor het overmaken van geld of het vragen om je pincode en inloggegevens en toch gaat men telkenmale weer in de fout. Natuurlijk gaat de ING-bank uiteindelijk de ongeveer 5 miljoen, die hun klanten hiermee zijn kwijtgeraakt vergoeden, maar dan wel uitsluitend op basis van coulance.

Wat alerter zijn op dergelijke vormen van fraude zou uiterst welkom zijn en de bank maar overal verantwoordelijk voor stellen klopt natuurlijk ook niet. Bel in dergelijke situaties zelf terug naar de bank voor controle, daarmee voorkom je gewoon een hoop ellende en blijven we dergelijke criminelen niet in de kaart spelen.

Jan Pronk,

Beverwijk.