’Zoveel science fiction al waarheid, dat we niet lichtzinnig met robots om moeten gaan’

Nee, we zijn niet massaal bang voor robots en verregaande digitalisering, maar we moeten wel goed oppassen dat we het in eigen hand houden. Dat is de consensus onder lezers van De Telegraaf als het kunstmatige intelligentie, ook wel AI, betreft. „Robots worden gebouwd. Door mensen. Die de interne software schrijven. En die software kan prima van voorkeuren en politieke agenda's voorzien worden”, waarschuwt Johannes.

Het is geen probleem als digitalisering mensen praktisch verder helpt, vindt Dwarshoes. „Robots zijn prima voor de industrie en huishoudens maar niet voor iedereen: we zien het aan de kernwapens, dictators, gelovige leiders en terroristen.”

Hoewel kunstmatige intelligentie-kenner Jim Stelze stelt dat een robot niet van de ene op de andere dag een eigen bewustzijn ontwikkelt (’Dat kan echt alleen in Hollywood’), zijn lezers er niet geheel gerust op. „Teveel science fiction verhalen zijn waarheid geworden om hier lichtzinnig mee om te gaan”, aldus Struving.

Systeemproblemen

De mens heeft zichzelf nog niet eens onder controle, meent Erik, laat staan allerlei nieuwe technologische middelen en uitvindingen. „Wat mogen wij dan verwachten van een (gekoppeld) computersysteem dat is ontworpen om zichzelf te herzien én te verbeteren aan de hand van doorlopende evaluaties van een gemiddelde van honderden of duizenden repeterende acties? Nu al wordt er (o.a. Belastingdienst) veelvuldig verscholen achter het excuus ’dat het nu eenmaal het systeem is’ en dat het een ontsporing heeft bewerkstelligd zonder dat er tijdig door menselijk ingrijpen is gecorrigeerd.”

Gerardvantol zwakt dat af: „Robots hebben geen verbeeldingskracht dus kunnen geen ongeremde dingen doen. Juist daarmee ontwikkelt de mens steeds nieuwe dingen en zal dus de bovenhand blijven houden.”