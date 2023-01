’Onder migranten zitten ook IS’ers’

Van alle inreizende vluchtingen in 2022 in ons land had maar liefst 42,5% de Syrische nationaliteit, weet Jan Muijs.

Onder hen waren vele leden van de terreurbeweging IS, die een 'bijltjesdag' in hun land niet afwachtten en in groten getale het land ontvluchtten. En natuurlijk naar Europa waar ze een 'veilige haven' zochten. De instorting van de terreurbeweging IS had dus grote gevolgen. De aanhouding van een voormalige IS’er die met zijn gezin was neergestreken in Arkel en de asielstatus had verkregen, wekte grote verbazing. Iedereen vroeg zich af hoe dit had kunnen gebeuren.

Maar het is erg moeilijk om de 'kwaden' er tussen uit te pikken, omdat ze vaak met vervalste documenten of zelfs helemaal zonder documenten ons land binnenkomen en het voor de autoriteiten vrijwel ondoenlijk is om in het land van herkomst een onderzoek in te stellen. Maar in het verleden hadden we daar ook al mee te maken met zogenaamde vluchtelingen uit Congo, Eritrea en Ethiopië, waarbij het oorlogsverleden in hun land ook niet volledig kon worden achterhaald.

Dat er dus vele foute vluchtelingen in ons land met een asielstatus en zelfs met de Nederlandse nationaliteit zijn gevestigd laat zich dus raden. Zo ga je ook meteen anders kijken naar het spreekwoord: beter een goede buur dan een verre vriend. Daar kun je je toch nog aardig in vergissen blijkt nu maar weer eens te meer,.

Jan Muijs, Tilburg