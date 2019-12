Brief 1: ’Steeds meer een land van ’verboden’’

Als inwoner van Zeist ontving ik een brief waarin werd medegedeeld dat in Zeist een aantal zones zijn waar tijdens de jaarwisseling geen vuurwerk mag worden afgestoken. In dezelfde brief werd vermeld dat er geen (extra) handhaving zou plaats vinden op het vuurwerkverbod.

Nederland wordt steeds meer een land van ’verboden’. Niets mag, alles moet.

Je zou als overheid er ook over kunnen nadenken om een aantal zones aan te wijzen waar wél vuurwerk mag worden afgestoken. Waarom moet altijd de nette inwoners het afleggen tegen een klein groepje inwoners die maling hebben aan hun omgeving?

Chris Schrikenberg, Zeist

