’Weer een burgemeester geschrokken’

Burgemeester dhr. Jan van Zanen van Den Haag is geschrokken van het gebrek aan respect voor hulpverleners! Ik wil niet onaardig zijn door me af te vragen onder welke steen deze burgervader vandaan komt, hij neemt tenminste wel de moeite om zijn vakantie te onderbreken om -hopelijk- actie te nemen. Het lijkt me een goeie burgemeester.

Er wordt al zo’n dertig jaar door quasi geschokte politici geroepen dat geweld tegen hulpverleners onacceptabel is.

Nu is al het hedendaags geweld tegen wie dan ook is sowieso onacceptabel, maar dit terzijde, de burger kijkt er niet meer van op.

Vaak opgevangen uitspraak rond de jaarwisseling bijvoorbeeld van onze minister president dhr. Mark Rutte is ’van hulpverleners blijf je af!’'

En dat is het dan sinds jaar en dag, want tot een effectieve aanpak komt het mede door wegbezuinigde politie in combinatie met vermolmd strafrecht uit de napoleontische tijd niet. Voorts helpt het gilde van de zachte heelmeesters, voorgezeten door mevr. Halsema ook niet echt de zaken nu eens te benoemen en aan te pakken. Echt tijd voor actie nu.

Frank A.Paardekooper, Zandvoort