Coalitieakkoord met vooral wensdenken

Veel aandacht gaat uit naar klimaat en duurzaamheid, terwijl het woord migratie in de inleiding niet eens voorkomt. Dat terwijl migratie als drijvende kracht wordt gezien achter de voorspelde bevolkingsgroei, en daarmee van invloed is op tal van andere belangrijke thema’s, zoals wonen, onderwijs, zorg en, inderdaad, klimaat.

In plaats van een integrale visie is er vooral wensdenken over een Nederlandse voortrekkersrol. In het coalitieakkoord komt dat samen met meer Europa, meer ontwikkelingshulp en vooral nog hogere klimaatambities. Gelukkig is er ook meer geld voor defensie.

Belangrijk is tevens wat níet in het akkoord staat. Zo blijft de eigen woning als melkkoe buiten schot, al gaat de versnelde afbouw van de hypotheekrenteaftrek gewoon door, want die had de VVD al in de vorige formatie weggegeven. Ook lijkt een nieuw kinderpardon gesneuveld.

Twee punten zijn ronduit zorgelijk. Allereerst is dat de koopkracht van gepensioneerden, die weliswaar wordt gerepareerd maar gemiddeld achterblijft bij die van uitkeringsgerechtigden. Een respectloos signaal.

Stuitend is de passage over de publieke omroep, die wordt omschreven als cruciaal bastion van onafhankelijke, pluriforme media. Deze coalitie beseft niet dat de NPO hier juist een bedreiging vormt door valse concurrentie met belastinggeld op digitale platformen. Juist daar moeten nieuwsorganisaties als dagbladuitgevers hun toekomst veiligstellen.