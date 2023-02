Uitslag Stelling: ’Gratis ov is luchtfietserij’

Voorstanders van het plan geloven maar ten dele in het principe dat de ’sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen’, maar zien ’gratis ov voor de armen’ vooral als een opmaat voor ’gratis ov voor iedereen’. Ongeveer de helft van de stemmers vindt dat wel een goed idee. Een deelnemer: „Dan gaan er meer mensen met het ov en minder met de auto.” „Hoe goed zou dit ook voor het milieu zijn! Ons landje is veel te klein voor die miljoenen auto’s op de weg”, ziet een ander.

De meesten zijn echter tegen het voorstel, dat vooral wordt gezien als een proefballonnetje met de verkiezingen voor Provinciale Staten in het vooruitzicht. Maar liefst 92% van de deelnemers ziet in het idee van GL en PvdA alleen maar als een manier om aandacht en mogelijk stemmen te trekken. Een stemmer: „Mooie verkiezingspraatjes, na de verkiezingen blijkt het opeens ’onuitvoerbaar’.” „Luchtfietserij”, zegt een ander.

Haalbaar lijkt het plan volgens driekwart van de stemmers inderdaad niet. „Het ov moet goedkoper worden, gratis is onmogelijk in ons land. Gratis betekent chaos, want daar zijn busmaatschappijen en NS vooral niet op voorbereid”, zegt een deelnemer. Een ander meent: „Dure diensten zoals personenvervoer moet men nooit gratis verstrekken. De mobiliteit is al te groot en wordt door deze domme actie natuurlijk nog groter. En dan ook nog het prijskaartje bij anderen neerleggen. Dat is ronduit stuitend.”

Dat laatste is bij twee derde van de deelnemers tegen het verkeerde been. „Dit is nivelleren en polariseren. Daarbij, de armen krijgen al genoeg. Zij worden overal mee geholpen en houden inmiddels meer over dan Jan Modaal die alles zelf mag ophoesten”, vindt een boze stemmer. Een ander ziet de oplossing voor het vervoersprobleem dan ook aan de inkomenskant: „Pak de basis aan, zorg dat het werk van de arme mensen beter betaald wordt. Dan hoeven ze ook niet meer gratis te reizen en kunnen ze de trein ook zelf betalen.”

Dat het gratis maken van het ov leidt tot meer gebruik, daar is meer dan de helft van de deelnemers het wel mee eens, maar bijna 80% denkt ook dat ons ov dat helemaal niet aankan. „Dan moeten er wel voldoende bussen rijden. In de stad is dat schijnbaar geen punt, maar bij ons is het armoe troef. Of de haltes zijn veel te ver weg. Als oudere die moeilijk loopt is dat niet haalbaar”, zegt een deelnemer.

Over ouderen gesproken: gratis ov voor gepensioneerden haalt onder de deelnemers aan de Stelling geen meerderheid. Slechts een derde vindt dat een goed idee. „Het zou wel beter zijn voor de verkeersveiligheid”, meent een stemmer.

Weer iemand anders meldt dat Rotterdamse AOW’ers in hun stad al gratis met het ov kunnen: „Laat andere steden daar een voorbeeld aan nemen.”

Een aantal deelnemers vindt het belangrijk dat personeel in het ov goed wordt betaald, „daarmee krijg je gemotiveerde medewerkers.” Maar slechts een kwart acht de looneis van 14% van de bonden een haalbare kaart. „Het is de schuld van het FNV dat ov zo duur is.”