’Btw afschaffen op verse groente en fruit kan niet moeilijk zijn’

Kopieer naar clipboard

In het programma Jinek gaf Mark Rutte zonder blikken of blozen aan dat het uiterst lastig is om uit te zoeken wat nu precies groente en fruit is en hoe dan te bepalen welke producten in aanmerking zouden komen voor het 0% BTW-tarief en welke niet,