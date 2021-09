’Dolk in rug horecaondernemers’

Demissionair staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) is zaterdag ontslagen door het demissionaire kabinet vanwege haar uitspraken over de coronapas in deze krant. Ik ben van mening dat het een goede zaak is dat ze ontslagen. Haar uitspraken zijn een dolk in de rug van de horecaondernemers en handhavers die de regelgeving op een goede manier uitvoeren en een judasstreek naar haar collega’s in het kabinet.

Henk Versteeg, Nunspeet