’Wiebes moet verantwoording afleggen’

Dit kan wellicht een klein beetje de ellende van al die ouders die onterecht als fraudeur zijn bestempeld verzachten. Het hele debacle in deze toeslagenaffaire heeft al de kop gekost aan staatssecretaris Snel, die vanaf zijn aantreden de puinhoop die voornamelijk onder zijn voorganger de heer E.Wiebes is ontstaan mocht opknappen, hetgeen o.a. door tegenwerking van ambtenaren niet is gelukt.

Ik vraag mij af, of de heer Wiebes, die na een idiote regeling waarbij ambtenaren konden vertrekken met een grote zak geld dat de belastingbetaler gigantisch veel geld heeft gekost, en ook verantwoordelijk was voor de toeslagenaffaire hiervoor ook nog ter verantwoording wordt geroepen?

M.C.J. de Laat