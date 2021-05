Nu ging mijn driver stuk dus we belden met Meteor Golf in Weert of die ouwe driver nog van een nieuwe shaft kon worden voorzien. Eigenaar Mike Moriarty wist van mijn situatie en zonder te dralen bood hij mij gratis een nieuwe shaft op mijn oude driver aan en stelde hij ook nog een nieuwe demo driver ter beschikking van een bekend merk. Mag je uitproberen, zegt ie. In al de tegenspoed die iemand in een uitzichtloze situatie meemaakt, is dit toch geweldig? Bedankt Mike!

Hub Puts, Herten

