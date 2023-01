Brief 2 ’Schade van windmolens onderschat’

Gelukkig waren er geen gewonden doch het had desastreuse gevolgen kunnen hebben als het een windmolen zou zijn die dicht bij een snelweg gesitueerd is. Angstaanjagend is het beeld als je op de snelweg rijdt en de windmolens vlak langs de vangrail staan en het verkeer voorbij raast. De vraag is of men er zich wel van bewust is dat teveel van die windmolens de gezondheid van de mens zou kunnen aantasten. Ons beleid is hier altijd zo,we storten ons in allerlei nieuwigheden zonder uitvoerig te testen om later tot de ontdekking te komen dat iets heel verkeerd heeft uitgepakt. Dan moet de premier of zijn medeministers weer voor sorry en excuses pleiten.

Mevr.Brugman, Lelystad

