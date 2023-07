’Gezinshereniging serieuze factor in strijd om ruimte’

Het thema gezinshereniging van asielmigranten brak het kabinet-Rutte IV. Jan Latten wijst op effecten van volgmigratie die niet terug te zien zijn in de asielmigratiecijfers, maar wel in de ’strijd om ruimte’. ,,Met een hoog blijvende immigratie in het algemeen, zal die strijd intensiveren.”

Statushouders op het zeecruiseschip Silja Europe in de Rotterdamse Merwehaven, een tijdelijke doorstroomlocatie. Jan Latten: ,,Gezinshereniging van asielzoekers is zeker niet betekenisloos voor de toekomstige bevolkingsdichtheid in het land.”