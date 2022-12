Premium Het beste van De Telegraaf

In het Vizier: de week van de hoofdredacteur Gepuzzel in de rustigste week

Door Kamran Ullah Kopieer naar clipboard

Ⓒ De Telegraaf

In de zomer is er altijd wel iemand die roept dat het komkommertijd is. In de praktijk valt dit de laatste jaren mee. Er gebeurt genoeg. Als er al een week in het jaar rustiger is, dan is dat de periode tussen kerst en de jaarwisseling. In de politiek is het reces, en bij veel anderen staat de telefoon uit voor een eindejaarsvakantie. Ik hoef niet in mijn glazen bol te kijken om te weten dat paragnosten en trendwatchers in deze periode tot de best beschikbare beroepsgroepen behoren.