Brief 1: ’Rechtse meerderheid moet mogelijk zijn’

Waar Mark Rutte jarenlang de de PVV in de ban deed heeft Dilan Yeşilgöz het taboe doorbroken door open te staan voor onderhandelingen met partijleider Geert Wilders over de inhoud en op welke punten, vooral asiel en immigratie de partijen overeenkomen. Heel slim van de lijsttrekker van de VVD, want de afgelopen 4 jaar heeft geleerd dat een coalitie met een linkse partij een links beleid geeft. En daar zitten rechtse kiezers niet op te wachten.

Samen met de BBB van Carolien van der Plas zou het mogelijk zijn in november een rechtse meerderheid te behalen, wat een rechts beleid oplevert. Begrijpelijk dat de linkse partijen nu in paniek zijn, want ze zien hun droom uiteenspatten. Frans Timmermans is niet naar Nederland gekomen voor de oppositiebanken, maar voor het Torentje. Mocht Dilan slagen in haar opzet, dan is het snel retour Brussel voor Timmermans. En dat zou een zegen voor ons land zijn.

Frank Bakker, Nieuwegein

STEM op deze brief

Of op een van de andere brieven: