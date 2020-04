Uitslag stelling: ’Enkelband is geen detentie’

Zeker 93 procent van de respondenten vindt het onacceptabel dat gedetineerden nu vaker vroegtijdig naar huis worden gestuurd met een enkelband. „Ouderen worden opgesloten en criminelen krijgen méér vrijheid? Híer klopt iets niet!”, klinkt het.

„Gevangenen moeten onder alle omstandigheden hun straf uitzitten. Hadden ze zich maar beter moeten gedragen, dan waren ze er niet beland. De coronacrisis vormt geen aanleiding ze de samenleving weer onveilig te laten maken”, stelt een respondent. „Gedetineerden hebben hun rechten verspeeld en dienen niet beloond te worden”, aldus een ander. „Deze mensen misbruiken corona voor hun eigen belang.”

De signalen van angst en onrust die uit de gevangenissen komen, kunnen dan ook bij weinig stellingdeelnemers op begrip rekenen. Zo’n 84 procent van hen vindt het niet meer dan logisch dat gedetineerden geen bezoek meer mogen ontvangen, minder vaak hun cel uit mogen en niet meer mogen sporten. „Nu met corona is de hele samenleving beperkt en de gedetineerden dus net iets meer. Ze moeten niet zeuren; bejaarden zijn er slechter aan toe”, schrijft iemand.

De vergelijking met ouderen, en dan vooral met verpleeghuisbewoners, wordt door veel mensen gemaakt. „Ouderen moeten ook geïsoleerd zitten, krijgen ook geen bezoek en kunnen nu ook niet naar buiten. Verschil is alleen dat zij niets strafbaars hebben gedaan”, stelt een deelnemer. „Het stoort me mateloos dat dit gebeurt terwijl onze ouderen steeds verder afgezonderd worden van hun naasten”, deelt een ander. „Hou de gedetineerden op hun cel, zoals de bedoeling is, in plaats van ze met een enkelband vrij te laten.”

Een groot deel van de respondenten vindt dat gedetineerden sowieso te veel vertroeteld worden in ons land. „Het lijkt wel of gevangenen het tegenwoordig het maar voor het zeggen hebben. Met een enkelband naar huis sturen is het verlichten van de toch al te lage straffen”, aldus een respondent. „Gedetineerden in ons land zijn net verwende kleuters. Het gevangenisregiem moet veel harder en strakker. Mensen die moorden, roven, bedriegen, verkrachten mogen van mij veel steviger worden aangepakt”, vindt een ander.

De meesten vinden het de verantwoordelijkheid van de politiek en de gevangenissen zelf en om ervoor te zorgen dat corona zich niet kan verspreiden in de cellencomplexen. „We komen toch om in de leegstaande gevangenissen? Verdeel de gevangenen zodat ze niet opgepakt op elkaar hoeven te zitten”, stelt iemand voor. „En dan heb ik het niet over de zware jongens in Vught, die moeten gewoon mondkapjes krijgen zodat ze elkaar niet kunnen besmetten.” Een ander spreekt uit ervaring als hij of zij stelt het probleem niet te snappen. „Ik heb zelf tien jaar in een penitentiaire instelling gewerkt en die 1,5 meter is best haalbaar. Nu werk ik in de zorg en daar is de situatie veel nijpender.” Velen denken dat verspreiding juist makkelijk tegen is te gaan in gevangenissen. Zo adviseert iemand: „Geef ze te eten en drinken in hun cel en laat ze er niet uit.”