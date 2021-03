’Gewoon doorgaan met prikken’

Premium Binnenland

Israël: van besmettingshaard tot oase in viruswoestenij dankzij vaccinatiecampagne

Er is leven na de pandemie. Wie het even niet meer ziet zitten, vanwege avondklokken en prikpauzes, zou zijn blik op Israël moeten vestigen. Nog maar een paar maanden geleden was dat land een van de grootste besmettingshaarden in de wereld. Nu is het een oase in de viruswoestenij. Bijna alles is wee...