’Wijk voor jong en oud’

We kunnen de woningvoorraad beter benutten

Wilt u meer of minder woningen in Nederland? Een monsterverbond van gemeenten, provincies, projectontwikkelaars, makelaars en woningcorporaties is in ieder geval met een bouwplan gekomen waarbij de komende tien jaar, ieder jaar 100.000 extra woningen gebouwd worden. Dus in 2030 hebben we een miljoen...