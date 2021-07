Waarom spreken over verzoening?

Kortgeleden zag ik Femke Halsema deelnemen aan een openbare discussie in De Balie naar aanleiding van de roman De stem van mijn eega Jessica Durlacher. De stem gaat over de vraag of je bereid bent risico’s te nemen als je solidariteit met een bedreigd medemens wordt beproefd. Halsema nam aan dat debat deel met kennis en inlevingsvermogen. Aan tafel zat ook Lale Gül, de jonge schrijfster die haar cultureelreligieuze bevrijding van haar traditionele Turkse omgeving met lef en lawaai in een provocerend debuut heeft beschreven. Het was duidelijk dat Halsema vond dat ook Gül recht van spreken had, en daarmee nam Halsema een positie in die, denk ik, afwijkt van veel van haar ingezetenen van Turkse afkomst.