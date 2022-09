Premium Het beste van De Telegraaf

Zowel bij staking als bij kostbare cao-loonsverhoging is treinreiziger de klos

Treinreizigers kunnen voorlopig opgelucht adem halen. De kans dat NS-personeel weer gaat staken is voorlopig van de baan nu de vakbonden en NS een akkoord hebben gesloten over een stevige loonsverhoging van ruim negen procent. De afgelopen acties en dreigende nieuwe stakingen hebben hun werk gedaan. Maar werkgevers in andere sectoren kunnen hun borst nat maken na dit akkoord. Zowel vakbonden als arbeidsmarktexperts menen dat een trend is gezet en voorspellen een loongolf.