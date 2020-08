’Veeteelt is grootste watergebruiker’

We moeten in dagen van extreme hitte zuinig aan doen met het waterverbruik. Ik doe daar zeker aan mee en gebruik spaarzaam.

Toch wordt de grootste waterverbruiker de veeteelt steeds buiten beschouwing gelaten! De veeteelt is de grootste waterverspiller. Om bijvoorbeeld een kilo rundvlees te produceren is 15.000 liter water nodig, dat zijn honderd ligbaden.Voor een kilo varkensvlees is zesduizend liter nodig, dat zijn veertig ligbaden.

De teelt van al dat veevoer voor de miljoenen dieren kost zeer veel water. Van al het water in Nederland is één procent nodig voor watergebruik in huis en 43 procent voor de productie van vlees en zuivel. Als je bijvoorbeeld een dag geen vlees eet wordt al 1366 liter water bespaard! Voor de productie van plantaardig voedsel is namelijk veel minder water nodig.

Christine Minneboo