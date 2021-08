’Hassan schitterend voorbeeld’

In de serie viel ze over een atlete heen, die onderuit ging. Hassan stond op, versnelde vervolgens en liet het hele veld atleten achter zich om als eerste over de finish te gaan. Maandagmiddag liep ze een schitterende 5.000 meter die beloond werd met een gouden plak. Grandioos Sifan, een voorbeeld ben je voor menig atleet. Heel veel succes tijdens je race op de 10.000 meter.

Ronald Kranenburg, Lisse