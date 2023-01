’Te snel op voorwaarden vrij’

Waarom, en onder welke voorwaarden? Op het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel staat maximaal 8 jaar celstraf. En als poging tot doodslag bewezen wordt geacht is de maximale straf 10 jaar. Waarom zat deze knul niet in een huis van bewaring in afwachting van de rechtzaak? Drie weken na deze schokkende daad weer op vrije voeten is toch niet uit te leggen? Wat moet je in Nederland wel niet uithalen om wel vast gezet te worden!

Ronald Verhaar, Mijdrecht