’Winkels eerder dicht doen’

Zo gelooft een meerderheid van de respondenten dat het verbod op alcoholverkoop in supermarkten niet werkbaar is. Twee derde denkt wel dat het een goed idee is om supermarkten om 20.00 uur meteen te sluiten, om discussies te voorkomen. Een suggestie: ,,Gewoon alles weer dicht om 18.00 uur, net als vroeger. Dat went echt wel weer.”

Driekwart meent dat personeel in supermarkten beter beschermd moet worden. Dat heeft niet alleen te maken met discussies over drankverkoop, maar ook over het wel of niet dragen van mondkapjes en het gebruik van winkelkarretjes. Iemand weet wat er moet gebeuren: ,,Gewoon twee ’gorilla’s’ voor de deur zetten die korte metten maken met iemand als die wat te piepen heeft.”

Om handhavers beter te beschermen, pleitte de politiebond ANPV voor een algeheel alcoholverkoopverbod. Een overgrote meerderheid verwacht dat dat niet haalbaar is. ,,Zo’n geheel verbod slaat teveel door”, klinkt het. Iemand anders noemt het ’totaal ongepast’: ,,Hiermee kom je in de persoonlijke levenssfeer van mensen en gevaarlijk dicht bij een dictatuur.” Toch zien sommigen dit als de enige oplossing: ,,Dit is het enige dat werkt in deze maatschappij van domme en egoïstische mensen.”

Het verbod op de verkoop van alcohol is vooral bedoeld om huisfeestjes tegen te gaan. Eén deelnemer ontgaat de logica: ,,Net of je voor achten dan geen drank kunt kopen om dit na achten op een huisfeestje op te drinken.” Bijna twee derde van de deelnemers kan zich voorstellen dat jongeren vertier zoeken op dit soort feestjes. De helft van de respondenten snapt dat jongeren niet zoveel gevaar zien in deze feestjes, de andere helft juist niet. ,,Ik begrijp wel dat jongeren dit willen, maar waar zijn de ouders?0” Iemand anders reageert: ,,Het zijn niet alleen de jongeren, maar ook ouderen kunnen er wat van.”

Respondenten zien weinig heil in de oproep van burgemeester Halsema van Amsterdam om het te melden bij handhaving en de politie als buren een huisfeestje geven. Bijna driekwart zou dit niet doen. Velen hebben geen goed woord over voor de Amsterdamse burgemeester en vinden dat het melden van een feestje bij de buren grenst aan verraad. Toch zegt een enkeling dat hij het niet zal nalaten de politie te bellen als er naast hem een feest zou zijn. ,,Feestjes zijn een gevaar voor de volksgezondheid en dus ook van mij. Het is triest dat vijftien procent van de bevolking niet inziet op wat voor tijdbom we leven.”

Het verkoopverbod zou ook worden ingesteld voor softdrugs. Door een maas in de wet mag iedereen na achten wel met hasj en wiet over straat. Een grote meerderheid vindt dit oneerlijk. ,,Het stuit me echt tegen de borst dat ze dit niet kunnen uitvoeren omdat er een gedoogbeleid is. Trek dat dan met onmiddellijke ingang in en handhaaf de wet.”

Overigens heeft bijna niemand de illusie dat door deze lockdown Nederlanders minder alcohol gaan gebruiken. ,,Waarschijnlijk gaan mensen meer drinken vanwege deze ellende.”