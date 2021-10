Premium Het beste van De Telegraaf

Houding Volt getuigt van een minachtende relativering van de democratie Kleutertje Dassen past zelfs niet bij Sesamstraat

Volt is een raadselachtige partij. Plotseling stond Volt op de landelijke kieslijst. Plotseling is hier echt plotseling. Voor de verkiezingen van afgelopen maart kenden we Volt’ers niet. Zelfs publiceerden ze niet een essay of een half opiniestuk dat van een nieuw idee, probleemanalyse dan wel een visie zou getuigen. Wat een stille geboorte: een slapende cel ontwaakte met drie zetels in de Kamer. Deze nieuwe partij lijkt in een combinatie van klimaatwappies en EU-gelovigen gefundeerd te zijn. Een wonderbaarlijke baby die nu al met drie zetels kleutergedrag vertoont.