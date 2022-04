’Gasboycot raakt Poetin niet hard genoeg’

China, India maar ook ander landen met opkomende economieën die niet over eigen energiebronnen beschikken staan in de rij om deze brandstoffen af of over te nemen en daardoor kan het Westen oneindig lang sancties opleggen aan Rusland maar als dat nauwelijks leidt tot economische schade dan kan hij onverminderd doorgaan met zijn oorlogsstrategie en wat heeft het Westen, die onder de sancties meer lijdt dan Rusland, dan nog onder de pet om Poetin van verdere acties te weerhouden?

We stoppen veel geld en wapens in een bodemloze put en we willen niet inzien dat deze gang van zaken de verhoudingen dusdanig op scherp zet dat aan een grootschalige confrontatie niet meer kan worden ontkomen, vrees ik..

M. van den Berg, Den Haag