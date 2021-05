GL verdient geen plek in een nieuw kabinet

De formatie krijgt vaart en GL loopt zich warm voor deelname aan een nieuw kabinet. De partij wil graag en kan daarbij op steun rekenen van in ieder geval twee andere coalitiekandidaten, D66 en de PvdA. Toch verdient de partij van Jesse Klaver geen plek in het landbestuur. GL in de regering doet geen recht aan de verkiezingsuitslag.