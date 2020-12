Coronajaar 2020 is er een om snel te vergeten, maar er gloort hoop

Een jaar om snel te vergeten. 2020 gaat de boeken in als het coronajaar. Wat we inluidden als een topjaar, met een op volle toeren draaiende economie en tal van prachtige evenementen in aantocht als de terugkeer van de Formule 1 op het circuit van Zandvoort, 75 jaar Bevrijding, het Songfestival, het EK voetbal en het nautisch spektakel Sail in de haven van Amsterdam, sloeg in het vroege voorjaar om in een drama voor velen.