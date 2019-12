Mijn 2019: Een nieuw leven

2019 is het jaar van mijn stamceltransplantatie. Met dank aan mijn anonieme donor kreeg ik op 23 mei mijn stamcel. Mijn dank gaat vooral naar mijn echtgenoot Peter en (klein)kinderen. Maar ook naar de artsen van de afdeling Hematologie en het fantastisch verplegend personeel van het VUmc in Amsterdam. Zij zijn allen echt geweldig. Net als mijn familie, vrienden en collega’s. Het is onbeschrijfelijk wat zij voor mij betekenend hebben dit jaar. Ik heb een nieuwe kans gekregen om weer volop te genieten van het leven. Ik doe hierbij een oproep aan personen tussen de 18 en 35 jaar: geef jezelf op als stamceldonor. Tijdens jouw leven krijg je de kans om iemand anders een heel nieuw leven te geven. Kleine moeite maar een groot gebaar. Doen!

Allen een gezond 2020. Marja de Bolster-

Van der Kris