Ombudsman: Strenge regels: bent u wie u bent?

Om te beginnen wil Nel een bankrekening openen op haar eigen naam. Daar ziet ze tegenop. Ze is al jaren niet meer bij een bank binnen geweest. Antoon deed altijd alle geldzaken.

Nel is blij dat het openen van een nieuwe rekening soepel verloopt. En dat alle inkomsten en overboekingen keurig via de nieuwe rekening gaan. Er is echter één uitzondering: de zorgtoeslag van de afdeling Toeslagen van de Belastingdienst.

Deze toeslag komt tot en met december 2019 nog binnen op de oude rekening van Antoon. Maar daarna stopt het. Nel krijgt niets gestort op haar nieuwe rekening en ook niet op Antoons banknummer. Ze vraagt haar zoon om hulp.

Zoon Frans neemt contact op met de Belastingdienst. Hij vertelt meerdere keren aan verschillende medewerkers het verhaal. Als antwoord krijgt hij steeds te horen, dat de Belastingdienst uitgaat van strakke regels. De regels zijn zo streng om misbruik te voorkomen. Zijn moeder moet aantonen dat de bankrekening inderdaad van haar is. Ze moet bewijzen dat ze echt is wie ze is. Nel stuurt de gevraagde informatie op. Maar er gebeurt niets.

Frans vraagt een paar weken later opnieuw aan de Belastingdienst waarom zijn moeder nog steeds geen zorgtoeslag op haar rekening gestort krijgt. De Belastingdienst geeft hetzelfde antwoord: het is nog steeds niet duidelijk dat de rekening van Nel is. Frans en Nel weten niet meer wat ze nog moeten doen om het geld te krijgen. Via een tip van de buren komt Nel terecht bij de Nationale ombudsman. Medewerker Fatima neemt direct contact op met de Belastingdienst/Toeslagen.

Als Fatima belt, neemt de ambtenaar van de Belastingdienst de zaak serieus op. Hij komt meteen in actie. Precies zoals je verwacht. Gelukkig voor Nel en Frans is het probleem vijf dagen later opgelost. De Belastingdienst vindt Nels rekeningnummer veilig. De zorgtoeslag komt voortaan binnen op haar bankrekening.

Het is jammer dat de Nationale ombudsman nodig is bij dit soort situaties, maar we zijn blij dat Nel haar geld heeft gekregen. De Belastingdienst moet mensen helpen als ze precies doen wat de dienst van hen vraagt. Zeker in situaties waardoor mensen in de financiële problemen kunnen komen.

*Gefingeerde namen