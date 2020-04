’Is eurozone nog wel houdbaar?’

We moeten ons ook realiseren dat de toenemende spanningen binnen de Europese Unie grote gevolgen kunnen hebben. Waar enerzijds Italiaanse politici fel hebben uitgehaald naar Nederland, daar reageren velen verwijtend jegens Italië, Griekenland, Spanje en Portugal dat ze daar feest vieren op onze kosten. De waarheid is echter genuanceerder. Ook in die landen is er fors bezuinigd, maar erger is nog dat door de voor hen veel te dure euro hele bedrijfstakken zijn weggevaagd. Italiaanse kleding is veel te duur geworden, hetzelfde geldt voor fruit en andere landbouwproducten uit die landen.

Alleen Spanje heeft met miljoenen zwaar onderbetaalde buitenlandse werkkrachten de concurrentie weten vol te houden, maar moeten we daar blij mee zijn? Wie denkt hieraan als hij een sinaasappel koopt in de supermarkt? Het wordt tijd dat politici het grote taboe doorbreken en de vraag durven stellen of de eurozone nog wel houdbaar is.

Bram Casteleijn, Aardenburg