’Weg met de wolven’

In nationaal park De Hoge Veluwe zijn wolven verantwoordelijk voor het uitroeien van herten, reeën en moeflons. Er worden slachtingen aangericht onder het wild, waarbij gewoon uit bloeddorst dieren gedood worden. De resterende moeflons moeten beschermd worden door ze te plaatsen in met hoge hekken omsloten ruimten.

De moeflons zijn essentieel voor de begrazing om het landschap zoals het nu is in stand te houden. Als je de beschermende wolven laat uitrazen, is De Hoge Veluwe binnen korte termijn van al haar wild beroofd. Dan gaan ze op zoek naar andere gebieden, waar nog wel wild is of richten ze zich weer op de schapen, koeien en paarden. Dat wil niemand en dus moeten de wolven verjaagd of desnoods afgeschoten worden voordat het te laat is.

Frans Boomer, Nieuwegein