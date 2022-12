Uitslag Stelling: ’De Kijkwijzer slaat door’

De Nicam Kijkwijzer stelde het leeftijdsadvies van de 20 jaar oude familiefilm bij naar 12+ na klachten over geweld in de film, wat tot grote verontwaardiging leidt onder het leeuwendeel van de respondenten. „Nederland zakt naar een nieuw dieptepunt. Op elke slak kan wel zout gelegd worden”, foetert iemand. Een andere reactie: „Het is een verfilming van een kinderboek. Ik heb ze allemaal gelezen als kind. Dit soort betutteling gaat te ver.” Weer een ander smaalt: „Nog even en de tekenfilmpjes van Tom en Jerry moeten ook naar 12+.”

Een minderheid vindt geweld in kinderfilms hoe dan ook niet kunnen.

Twee derde van de respondenten vindt het overigens wel goed dat er een instantie bestaat als de Kijkwijzer, die informeert tot welke leeftijd films en tv-programma’s schadelijk zijn voor kinderen. Sommigen vinden de Kijkwijzer in dit geval echter wel doorslaan. „Het lijkt wel of we kinderen steeds verder willen afsluiten van de werkelijkheid en voor alles willen beschermen. Het past in het beeld van een algemene vertrutting van de maatschappij. Het is prima dat er een organisatie bestaat die vooraf een waarschuwing geeft over de inhoud van een film, maar uiteindelijk is het de verantwoordelijkheid van ouders wat wel en niet gekeken mag worden”, vindt een deelnemer.

Anderen vinden het niet juist om als Kijkwijzer te reageren ’op een paar ouders’ die een klacht neerleggen over een 20 jaar oude film. „Het herbeoordelen van, in dit geval, film met de blik van nu is een glijdende schaal. Nu is het de leeftijd verhogen, de volgende stap is films geheel verbieden omdat men er nu anders naar kijkt.”

Er is maar heel weinig begrip voor de klagers. Producent Dave Schram denkt dat de klachten gaan over een (opvoedkundige) tik die Pietje Bell van zijn vader krijgt. Een respondent vindt: „Er is nog nooit een kind slechter geworden van af en toe een draai om de oren om hem terecht te wijzen. Kinderen van deze tijd worden te veel gepamperd.” Anderen stellen dat je het moet zien in de tijd waarin Pietje Bell opgroeide. „Ouders zullen het kind kunnen uitleggen dat de tijden zijn veranderd.”

Vrijwel niemand van de respondenten denkt dat een film als Pietje Bell jonge kinderen kan schaden. Een deelnemer reageert: „Kinderen kunnen meer hebben dan er tegenwoordig door sommige ouders wordt aangenomen. Mijn kinderen zijn opgegroeid met Pietje Bell en Ciske de Rat en zijn er echt niet door gekwetst of geweldplegers door geworden.”

De meeste respondenten(58%) zouden liever zien dat er iets gedaan wordt aan gewelddadige computerspelletjes. „Die computerspellen zijn veel schadelijker. Ze slaan en schoppen daar (virtueel) zelf. Ook te jonge kinderen kunnen daarbij. En wat denk je van TikTok en Instagram?”

Ruim 40% denkt dat geweld in spelletjes en films jongeren aanzet tot geweld. Een iets kleiner percentage (38%) denkt van niet. Zo schrijft iemand: „Wij hebben vroeger ook naar westerns gekeken, maar zijn ook niet crimineel geworden. Het ligt gewoon aan de opvoeding.”