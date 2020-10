’Hopeloos slecht asielsysteem’

En een deel van de asielzoekers liegt volop over hun leeftijd, een onevenredig groot deel is homoseksueel. Wordt het niet tijd om alleen nog gezinnen of vrouwen met kinderen toe te laten in Nederland? We worden aan alle kant voor de gek gehouden met veel te trage asielprocedures tot gevolg. Vervolgens lopen de kosten voor de gedwongen vergoedingen voor deze gelukszoekers als gevolg van de trage asielprocedure tot omvangrijke uitgaven. En niemand die hier iets aan kan veranderen. Een hopeloos systeem.

B. Visch, Harderwijk