Sylvie Meis is Kardashian-achtig groot in het schrijven van haar eigen levenssoap

Vier dagen, maar liefst, duurt half september in Florence de langverwachte bruiloft van Sylvie Meis en haar kunstenaar Niclas Castello. Hoewel de twee elkaar pas een goed jaar kennen, werd het event eerder nog uitgesteld ook. Corona. Maar goed, er waren in het turbulente leven van mevrouw bijna-verlovingen die korter duurden, dan vier dagen! Nooit heeft een Nederlandse diva met haar privéleven tot zo ver over de grens de aandacht weten te trekken als Sylvie. Haar eerste huwelijk was live op televisie. Om haar scheiding van Rafael van der Vaart gedegen uit de doeken te kunnen doen, moest de Duitse miljoenenkrant Bild het halve Zwarte Woud laten kappen. En de aanloop naar haar tweede huwelijk, met zoveel valkuilen en tegenvallers, laat zich alleen vergelijken met die van de NASA… naar mars!