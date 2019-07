Mijn hemel, Jules ook al. Uitgerekend Jules. Uitgerekend Jules Deelder, van wiens knokige, inmiddels alweer 75 jaar oude schoudertjes de grillen van de moderniteit altijd kansloos leken af te glijden. Uitgerekend deze Rotterdammert.

Jules Deelder die een eigen merk gin op de markt brengt: dat gaat niet wennen hoor. Deelders Hard Gin, met een alcoholpercentage van 44,91 procent. Een inktzwarte fles – dat dan nog wel – die 75 euro kost, oftewel een euro per levensjaar. Hallo, mijnheer de dichter?! Is u van de pot gepleurd of zo? Wat heb ome Rinus van het Afrikaanderplein daar aan? Tieft effe lekker de tempel uit. Dat kenne alleen corrupte havenbaronnen betalen.

Ik herinner mij ineens deze uitspraak van Jules: „In Rotterdam verdienen ze het, in Den Haag verdelen ze het en in Amsterdam smijten ze het over de balk.”

Ik herinner mij trouwens ook zijn roemruchte gedicht over 020, waaruit ik hier om redenen van fatsoen niet zal citeren.

En dan toch een eigen ginmerk.

Dat is zo Amsterdams, man.

Er was slechts één zin in het Telegraaf-bericht dat nog enigszins te verdragen was: „Het drankje dient volgens de Rotterdammer te worden geconsumeerd met twee klontjes ijs en een ’wolkje’ tonic, en beslist niet met komkommer, citroen ’of andere flauwekul’.”

Hè, gelukkig.

Nog niet alles is verloren, qua Jules.

Jules beledigt er ook zijn buren mee, de Schiedammers. Want gin is dus gewoon jenever, hè? Nagemaakte jenever. Dankzij onze kooplui en zeelieden maakten de Engelsen er kennis mee. Ze noemden het bij hun leger in de tachtigjarige oorlog niet voor niets Dutch Courage. Sinds de uitvinding van de dry gin – Jules: „Gin moet niet dry zijn. Nat moet-ie zijn” – smaakt het een ietsiepietsie anders, maar laten we dat alsjeblieft niet vergeten.

En toch is jenever helemaal uit en gin helemaal in. Nog niet eens zo lang geleden was gin hier dood, maar er heeft een wederopstanding plaatsgevonden. Je kunt tegenwoordig geen beurs of gelijksoortig evenement binnenlopen of er zijn speciale G&T-bars ingericht. Bovendien zijn er talloze etablissementen waar op de kaart diverse varianten van de mix worden aanbevolen, met verschillende soorten gin en verschillende soorten tonic. Het is een hipsterdrankje geworden, met Nederlandse merken die namen dragen als Hermit, Sloanes, Sylvius, Dutch Courage, Damrak, Bobby’s Schiedam, Catz, Gin & Jonnie, Goodmans, Gin O’Clock en weet ik veel wat allemaal nog meer.

Over weg-met-ons gesproken: er zijn inmiddels meer Nederlandse ginmerken dan jenevermerken.

En daar moet Jules dus zo nodig ook nog eens aan meedoen, met z’n Deelders Hard Gin.

Kent u zijn gedicht Blues on Tuesday?

„Geen geld / Geen vuur / Geen speed

Geen krant / Geen wonder / Geen weed

Geen brood / Geen tijd / Geen weet

Geen klote / Geen donder / Geen reet.”

Ik voeg daar een regel aan toe.

„Geen gin / Geen uitsloverij / Geen leed.”

Proost, ouwe!