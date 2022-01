’Versoepelen quarantaineregels te riskant’

Natuurlijk is onderwijs ontzettend belangrijk, maar nu, moeten veel scholen hele klassen naar huis sturen en/of hun deuren sluiten als gevolg de snel oplopende besmettingen onder leerlingen. Onderwijsorganisaties willen nu dat de coronaregels worden herzien. Onderwijsorganisaties dat de quarantaineregels aangepast moeten worden omdat veel leraren de boosterprik al hebben gehad.

Maar als de quarantaine- en andere coronaregels worden versoepeld zullen er waarschijnlijk nog meer besmettingen op scholen en elders plaatsvinden. Wordt er geen rekening meer gehouden met het feit dat kinderen besmettingen kunnen overbrengen, thuis en bij hun grootouders? Of zijn opa en oma opeens niet belangrijk meer? Als het OMT adviseert om de regels te versoepelen op scholen, dan ontstaan er scheve verhoudingen met andere instanties en organisaties in Nederland. Kijk bijvoorbeeld naar de horeca en culturele instellingen. Het was misschien beter geweest om de scholen nog niet open te doen.

Aad van Leeuwen, Tilburg