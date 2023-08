De Kwestie: ’Gaat aanpak wangedrag in voetbal werken?’

Raddraaiers worden vanaf dit seizoen in recordtijd in beeld gebracht, gepakt en gestraft, maar ook op het veld wordt strenger gehandhaafd op misdragingen. Zijn we nu van de ellende verlost?

Burgemeester van Breda Paul Depla en supportersaanspreekpunt Matthijs Keuning geven een schot voor de boeg.

En wat denkt u? Hoe kijkt u aan tegen de aanpak van wangedrag in het stadion? Deel uw mening en praat mee in De Kwestie!