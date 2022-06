Overstappen in Amsterdam. Helaas doen alle liften het niet, naar beneden met de trap gaat nog, maar omhoog met twee elektrische fietsen met bagage kunnen wij als 70-plussers niet. Gelukkig schoot een jonge werknemer ons te hulp. Hij wilde er niks voor hebben, petje af.

Hans en Marjanne Nobel, Hem

