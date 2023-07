Brief 1 ’Onvrede oorzaak Franse rellen’

Bekijk ook: Franse rellen resultaat van te lang wegkijken door links

Hoe de dood van de jongen die illegaal achter het stuur zat, is ontstaan is nog onduidelijk, maar dat zegt nog niets over de achterliggende oorzaak van de geweldsuitbarstingen in de zogeheten Franse voorsteden waar veel arme jongeren wonen. De reden van het geweld is mijns inziens toch echt ontevredenheid en het afzetten tegen onze westerse samenleving. De Franse essayiste en voormalig lid van de Hoge Raad Malika Sorel slaat wat dat betreft de spijker volledig op z’n kop als het gaat over deze rellen. Dit geweld gaat niet direct over de dood van een 17-jarige jongen. Maar wel over het gebrek aan respect voor politie, onderwijzeres of anderen die het gezag vertegenwoordigen. Deze jongeren hebben bepaalde wijken ingenomen en willen daar hun eigen wetteloze leven leiden. Een totale tegenstelling met onze manier van leven en onze normen en waarden.

Jan Pronk, Beverwijk